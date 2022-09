Le Festival international du Film de Namur, gagnez des places

Le FIF, c'est une programmation qui réunit plus de 120 fictions, animations et documentaires – provenant de 13 territoires de la Francophonie – et qui résulte de longs débats parfois mouvementés, toujours passionnés !

En quatre mots, la sélection 2022 est positive, engagée, singulière et multiculturelle. Car si les thématiques abordées par les films sont souvent brûlantes et tristement actuelles, les approches adoptées par les réalisateur·rice·s ont en commun de valoriser l’importance de la solidarité, l’empathie, l'espoir et l’émancipation. Le tout sans tomber dans la leçon de morale ou la mièvrerie mais avec justesse, sensibilité voire humour !

Parmi les changements notables qui caractérisent cette édition 2022, citons l’ouverture de la Compétition avec pour la première fois une œuvre au format documentaire, le déploiement de la Compétition du Court – qui réunit désormais 25 courts métrages internationaux – et la clôture du Week-end du Court. Vous aurez en effet la possibilité de découvrir les courts métrages fraîchement primés à l’issue de la remise des prix.

Plus d'info: Festival International du Film Francophone de Namur | Fiff

Du 30 septembre au 7 octobre à Namur, gagnez des places!