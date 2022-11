Le Festival international du film d’Amour de Mons fait peau neuve pour 2023

L’amour restera donc le cœur "historique" de la programmation dont les organisateurs ont annoncé mercredi à Mons une affiche de quelque 70 longs métrages, dont de nombreux inédits.

"Placer l’amour au cinéma au centre de sa programmation a permis au festival de devenir un événement cinématographique incontournable en Belgique francophone et de progressivement trouver sa place sur la carte des festivals de cinéma européens", ont souligné les organisateurs.

Le festival s’est récemment redéployé dans le centre-ville de Mons avec la réouverture du cinéma "Plaza-Arts" qui est venu élargir l’offre en séances et activités proposées par le festival qui se déroule, par ailleurs, au Théâtre royal de Mons et au complexe cinématographique Imagix Mons.

La nouvelle identité du "Love International Film Festival Mons (LIFF)" entend remettre au premier plan la thématique du festival, la diversité amoureuse et les relations humaines de notre époque, et la conjuguer avec la dimension internationale de plus en affirmée de l’événement.

Les détails de la programmation, du jury et des invités du FIFF seront communiqués par les organisateurs le 23 février 2023 à Mons.

