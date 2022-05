Le festival "Guerrières" est de retour pour une édition exclusivement féminine à Mons

Le public y trouvera de nombreuses formes d’expression artistiques, liées à la scène et aux arts du spectacle. Focus particulier sur Viril, avec Casey, Béatrice Dalle et Virginie Despentes. Le spectacle manifeste déconstruit les injonctions à la virilité et questionne les représentations établies en termes de genre, de race et de sexualité. Mais Guerrières présente aussi des expositions, comme Queernass, de Nora Noor, qui lutte contre l’invisibilisation des personnes LGBTQI + en dressant le portrait de personnes queer et racisées. Le festival présente également des éléments de danse, comme Ruuptuur, de Mercedes Dassy : un spectacle où quatre danseuses chantent et dansent, rassemblées dans une joie politique et poétique.

D’autres évènements sont bien entendu prévus : le programme peut se consulter en ligne !

Informations pratiques

MARS – Mons Arts de la Scène

Festival Guerrières

Du 09/05 au 14/05

Théâtre le Manège + Maison Folie