Le festival Go Future se concentre sur le cycle de l’eau et son rôle central

L’Université catholique de Louvain et l’asbl Eau et Climat, soucieux de répondre aux enjeux environnementaux actuels, vous proposent cette année une nouvelle version de leur festival GO FUTURE.

Ce festival basé sur la communication par l’image sur les grandes problématiques environnementales renforce cette année sa programmation sur la thématique du cycle de l’eau et de son rôle central.

Une version évoluée, gratuite et ouverte à tous, qui mettra en avant l’analyse critique et les échanges sous forme de ciné-débats. Les 6, 7 et 8 mars prochains, au Cinescope de Louvain-la-Neuve, nous ferons le point sur la recherche à travers une programmation exceptionnelle et une expertise accrue des scientifiques et réalisateurs.

Chaque soir, des documentaires glanés à travers le monde seront suivis ou précédés de débats, d’un point sur la recherche et d’échanges autour de thématiques liées à l’eau et au climat.

La première soirée sera dédiée à l’aventure et à la découverte de notre avenir grâce à une expédition exceptionnelle au cœur de la calotte glaciaire du Groenland.

La soirée du 7 mars mettra en exergue la recherche scientifique et la passion et le dévouement dont font preuve les explorateurs pour comprendre et préserver notre planète.

Le 8 mars, une soirée exclusive sera proposée dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes autour de la question "Pourquoi les femmes s’engagent dans l’écologie".

L’ambition de Go FUTURE

Sensibiliser le plus grand nombre à des problématiques déterminantes pour l’avenir de l’humanité !

Faire découvrir des images rares et des personnalités hors du commun

Être au plus proche son public en lui donnant la possibilité de participer activement aux débats et discussions après les films

Informations et inscription sur le site www.gofuture.be