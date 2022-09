Le festival FrancoFaune expose la biodiversité musicale dès ce vendredi

Dans les cartes blanches remarquables, la Gantoise An Pierlé offrira une prestation inédite 100% en français, qui sera interprétée au théâtre 'Le 140' dans la capitale, mais aussi au centre culturel de Chênée et à 'La Ferme', à Louvain-la-Neuve. Le guitariste Mocke s’exprimera tout aussi librement au MIMA. La productrice et DJ Rokia Bamba promet par ailleurs une soirée solaire au PianoFabriek.

Le hip-hop sera mis à l’honneur avec la Suissesse KT Gorique, la lauréate des Inouïs du printemps de Bourges Eesah Yasuke et ONHA.

Des pépites belges seront également de la partie comme le duo loufoque "Alek et les Japonaises", Roza et son univers de sonorités poétiques ou encore le groupe de rock 100% féminin Lou K.