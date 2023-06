Le Festival Europalia consacre sa prochaine édition à la découverte de la Géorgie

La Géorgie a été un carrefour de civilisations grecque, persane, ottomane, russe. Le pays s’est converti au christianisme au 5e siècle. Les apports culturels sont nombreux, les expressions plurielles. Le chant polyphonique caucasien sera un fil conducteur de la programmation. Le supra, repas de fête animé de toasts, de discours et de chants sera revisité.

Deux expositions phares se tiendront, l’une à Bozar, l’autre au Musée Art et Histoire à Bruxelles. L’Avant-Garde en Géorgie rappellera le vent de liberté qui soufflait sur la scène artistique entre la chute de l’empire russe en 1917 et l’invasion soviétique de la Géorgie en 1921. La période envisagée se refermera en 1936 qui connaîtra les grandes purges staliniennes. La Géorgie : Une histoire de rencontres retracera l’histoire des relations culturelles, du néolithique à nos jours, avec deux fils rouges, la culture du vin, la plus ancienne au monde, et la métallurgie. Ouverture du festival, le 4 octobre

Dirk Vermaelen, directeur artistique d’Europalia, au micro de Pascal Goffaux