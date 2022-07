Le festival Esperanzah! fête sa vingtième édition dès jeudi

"Il n’y a plus de restrictions liées au Covid-19 mais paradoxalement, c’est une année anniversaire. Nous avons donc réinvité beaucoup d’artistes qui avaient été plébiscités par nos festivaliers."

Esperanzah! reste un festival engagé et de découvertes mais le jeudi, jour supplémentaire, s’annonce très festif.

Cette année, les artistes se produiront sur deux scènes, au lieu de trois. La scène " Alpha " disparaît. "Nous n’aurons plus que la scène " Jardin " et la " Futuro ". Cela permettra aux festivaliers de pouvoir assister à tous les concerts. Il n’y en a plus qui se chevauchent", poursuit David Salomonowizc.

Pour cette 20e édition, la capacité d’accueil du site passe de 12.000 à 10.000 festivaliers par jour. " En 2021, la capacité était de 5000 personnes en raison du Covid-19. Nous avons constaté à cette occasion que les festivaliers étaient ravis de pouvoir circuler de manière plus fluide à l’intérieur du site. On s’est donc dirigé vers un mode de décroissance pour permettre un festival plus agréable ", explique le responsable presse du festival.

À trois jours du festival, des passes de quatre jours et des entrées à la journée étaient encore disponibles. " Les ventes sont dans les courbes normales des autres éditions avec, comme pour tous les festivals, une forte demande pour le samedi. "

Des places sont également encore disponibles pour les deux campings, à savoir le familial et le festif, capables d’accueillir à eux deux 8500 personnes.

Toutes les infos sont à retrouver sur le site d'Esperanzah!.