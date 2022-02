Le festival Esperanzah de retour du 28 au 31 juillet avec notamment Chinese Man !

Un festival "repensé" comme nous précise Jean-Yves Laffineur, directeur artistique "On a resigné pour 5 ans avec l’Abbaye de FLoreffe, donc le festival aura toujours lieu à l’abbaye, mais il fallait que l’on respecte ses vieux murs. On a donc décidé de mieux accueillir les gens en limitant le nombre de personnes pour permettre de vivre une expérience totale avec un camping qui n’est pas bourré de monde, avec un festival où on peut circuler et vivre pleinement les concerts, les arts de rue.."

Un retour à l’essence même de ce qu’était le Festival. Ecoutez Jean-Yves Laffineur