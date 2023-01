Le festival En Ville ! revient à Bruxelles pour sa 4e édition

Principalement consacré au cinéma documentaire, le Festival En Ville ! présentera à Bruxelles 24 films récents (dont 16 premières belges) du 30 janvier au 5 février, avec un accent sur le "cinéma du réel".



"Se raconter pour raconter le monde", c'est la ligne de cette quatrième édition du festival En Ville, qui désirer "arpenter les territoires de l'intime". Tout un programme pour cet événement cinématographique bruxellois qui alternera ses activités entre le cinéma Palace, le cinéma Galeries et Flagey, mais aussi d'autres lieux comme la Maison Européenne des Auteurs et des Autrices pendant 7 journées.

Au coeur de cette ligne éditoriale, des documentaires forts différents, comme l'en atteste ses films d'ouverture et de clôture : le festival débutera avec "Gigi La Legge" de Alessandro Comodin, portrait d'un policier dans une campagne où il ne semble rien se passer, et se clôturera dans un tout autre registre avec "All The Beauty and the Bloodshed". Réalisé par Laura Poitras, ce puissant documentaire consacré à la photographe et activiste Nan Godin a obtenu le Lion d’or du meilleur film à la dernière Mostra de Venise.



Entre les deux, une multitude de longs-métrages et de courts-métrages, souvent belges, comme le fascinant "Une vie comme les autres" de Faustine Cros, documentaire introspectif basé sur des films familiaux. Le film fait partie de la compétition internationale, au même titre que "How to Save a Dead Friend" de Marusya Syroechkovskaya, aperçu d'une jeunesse russe déphasé des dérives autoritaires de leur pays. En parallèle, le festival proposera la compétition Echappées Belles, dédiée aux films qui "échappent à toute classification et osent les chemins de traverse".

En Ville ! proposera également carte blanche à la cinéaste Laura Wandel, des courts-métrages de jeunes cinéastes, une séance "Echoes of Ji.hlava" en partenariat avec le festival tchèque, une conférence gesticulée, une visite guidée féministe et de mulitples rencontres professionnelles.



Le programme de cette quatrième édition est à retrouver à cette adresse