Le Festival Emulation au Théâtre de Liège

Pour sa dixième édition, le Festival Émulation convie donc six jeunes porteurs de projet, venus de tous horizons (Brune Bazin, Yasmine Yahiatene, Thymios Fountas, Zoé Nève, Héloïse Ravet, Bogdan Zamfir), à nous faire découvrir leurs univers, poétiques et politiques. Une abbaye perdue dans le calme des hautes montagnes, les rues sombres et sales d’une ville-monstre, l’hémicycle d’un parlement fantasmé, l’appartement d’une famille bourgeoise secouée par une foule révolutionnaire, l’intimité d’une famille fracturée et une mystérieuse agence de voyages seront les décors de cette nouvelle édition mettant plus que jamais en avant un théâtre drôle, irrévérencieux et engagé.

Pour ajouter une ambiance festive, et créer de véritables moments d’ébullition culturelle, où les arts se rencontrent et se mélangent, le Théâtre de Liège prévoit trois soirées en ses murs, les jeudi 20, vendredi 21, et samedi 22 avril, en présence de Cloudie, Seïla de la Cal et Jies, pour continuer l’expérience et célébrer intensément la culture.

►► retrouvez tout le programme du Festival Emulation ICI.