Le festival Elles Tournent : "Faire rayonner le travail des réalisatrices"

Les Grenades en ont parlé avec Hanoulia Salame, coordinatrice générale du festival. "C’est notre grand retour après la période de covid-19. Nous avons reçu plusieurs centaines de films réalisés par des réalisatrices du monde entier. L’équipe de programmation a pris quatre mois pour faire la sélection finale", se rappelle-t-elle.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

Quels sont les critères de sélection ? "Nous essayons toujours d’avoir des films inspirants, qui élèvent, qui donnent envie de se battre et qui ont une ‘patte’ bien reconnaissable. Les films choisis sont très aboutis, ils ont une structure et une narration intéressantes. Les réalisatrices partagent avec nous leurs différentes visions du monde." Des réalisatrices des quatre coins du monde participent au festival et certaines d’entre elles répondront aux questions du public : d’Haïti au Kosovo, en passant par la Chine et l’Iran ou encore… par la Belgique !

Et le choix de films à sélectionner a été tellement difficile que l’équipe du festival a décidé de programmer des films supplémentaires gratuitement du 23 au 31 mai sur la plateforme Festival Scope. "Il s’agit d’une programmation complètement à part. On tire cette leçon des éditions du festival que nous avons dû mener en ligne à cause de la pandémie. Cela a permis à des personnes dans le monde entier de voir les films ! Nous revenons en présentiel mais nous ne voulions pas perdre cette possibilité de voir aussi des films en ligne", souligne Hanoulia Salame. "Nous serons également à Liège pour une soirée, ce qui est complètement nouveau. Nous aimerions dans le futur nous téléporter partout en Belgique pour y faire rayonner le travail des réalisatrices", continue-t-elle.

Je pense qu’en ces temps contrariés, nous avons plus que jamais besoin de nourrir nos imaginaires avec des regards de femmes sur le monde

Après les séances, des associations viendront discuter et apporter leurs expertises sur les thématiques développées dans les films proposés. Une Master Class à la Cinematek intitulée "Filmer pour conserver l’histoire et la mémoire" et des échanges avec "Graines de cinéastes" qui aide les jeunes générations de réalisatrices à trouver leur place (et dont nous vous parlions ici) sont également prévus.

Cette année, Safia Kessas, réalisatrice et fondatrice des Grenades, est la marraine du festival. "C’est un momentum important. C’est important que cet espace qui célèbre le female gaze existe. Je pense qu’en ces temps contrariés, nous avons plus que jamais besoin de nourrir nos imaginaires avec des regards de femmes sur le monde", précise-t-elle.