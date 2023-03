Outre les films, le festival déploie de nombreuses autres activités : deux workshops sont organisés au cinéma Aventure avec Graines de cinéastes, car ils répondront à des questions que se posent souvent les jeunes réalisatrices. Le vendredi 24 mars à 13h, un premier workshop permettra d’en savoir plus sur les collaborations possibles avec la télévision, en rencontrant des professionnel·les responsables de chaînes de télévision. Seront présent·es Marc Janssen, responsable des fictions à la RTBF, et Alexandrine Duez, directrice antenne adjointe et en charge des acquisitions et coproductions séries et documentaires chez BeTV.

A la suite, à 16h, un autre workshop plongera dans les arcanes du financement des films et des séries, avec Vanessa de Vroom, responsable du Courts métrages et Film Lab au Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel, Justine Gustin, attachée à la commission cinéma, responsable du Fonds séries belges RTBF/FWB et Javier Packer Comyn, directeur du Centre de l’Audiovisuel à Bruxelles. "On voit vraiment ça comme un coup de pouce pour les réalisatrices, sur ces questions épineuses", souligne Hanoulia Salamé.