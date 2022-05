Le Festival Ekho#4 met en lumière la présence des femmes dans le monde de la lutherie

Présentée en marge du Concours Reine Elisabeth, la quatrième édition du Festival Ekho rassemble une cinquantaine de luthiers et d’archetiers venus de tous horizons. Le monde de la lutherie s’ouvre à nous. Les savoirs faire se croisent et de nombreux instruments sont présentés. Ekho#4 se tient du 19 au 21 mai à la Maison Malibran et à Flagey.

Organisé en marge du Concours Reine Elisabeth, Le festival Ekho nous invite à entrer dans le monde de la lutherie contemporaine à travers une vaste exposition de violons, d’altos, de violoncelles et d’archets. L’évènement rassemble une cinquante de luthiers et d’archetiers contemporains. Leurs instruments sont mis à la disposition du public dans le but d’initier la rencontre entre les luthiers qui travaillent dans l’ombre de leur atelier et les musiciens qui sont à la recherche de l’instrument qui les fera briller.