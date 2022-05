Le festival éco-citoyen et acoustique "L’Amour en vers" revient à Walhain le 7 mai

Le festival L’Amour en Vers revient le 07/05, après deux ans d’édition à distance ! Eco-citoyen, 100% acoustique et axé sur la citoyenneté, l’Amour en Vers accueille toute la famille pour une journée aux mille activités : concerts, animations, ateliers DIY, workshops, spectacles et pour finir, la célèbre jam autour du feu… C’est dans le cadre magnifique du château de Walhain que se dérouleront les festivités, malgré un site un peu réduit pour travaux.

Engagé pour le citoyen et la planète, L’Amour en Vers innove par bien des aspects. D’abord, son prix : le festival est gratuit, avec un PAF au chapeau. Chacun donne ce qu’il veut, afin de rémunérer les artistes et les organisateurs. Ensuite, l’engagement écologique de l’évènement, qui n’est plus à prouver. Sans électricité, local avec des boissons bios et de la région, durable, dans une volonté de limitation de l’empreinte écologique au maximum, avec notamment l’utilisation de toilettes sèches et un éclairage aux lampions du plus bel effet. L’infrastructure même du festival est légère et ne laisse pas de trace derrière elle.