Le Festival du Rire de Rochefort du 11 au 28 mai

Programme de la 41ème Edition : Retrouver des températures printanières, toutes les activités autour et alentours du festival : Tremplin du Rire, Carrefour BD, concerts en plein air, rendez-vous des confréries, … Bref que de rendez-vous manqués pendant tout ce temps, que nous avons hâte de revivre dans leur totalité sous de doux rayons de soleil.

Une programmation qui fleure bon la belle saison avec des artistes habitués de Rochefort mais aussi des découvertes.

Une première semaine sous le drapeau belge, enfin presque… Pour ouvrir les festivités, nous aurons l’honneur de vous présenter " Rochefort fait chanter l’humour ", une création estampillée FIRR. Sous la baguette comico-musicale de Pierre Theunis et Betty La Ferrara, nous accueillerons des humoristes prêts à dégainer leur micro pour vous faire rire en chanson. Manon Lepomme, Vincent Taloche, Didier Boclinville, Elliot et Renaud Rutten seront de la partie. Nous retrouverons ensuite Alex Vizorek avec son nouveau " Ad Vitam ", Pablo Andres, sous ses multiples facettes, le jeune Guillermo Guiz et pour terminer la franco-belge révélée par le FIRR Le cas Pucine.

Une deuxième semaine qui commencera sur les chapeaux de roues avec un duo déjanté composé de Pierre Aucaigne et Vincent Kohler et leur " Coming Out ". Après l’avoir loupé en 2020, nous accueillerons enfin Sellig dans son " Episode 5 ". Florent Peyre sera également de la partie avec son spectacle " Nature ". Nous explorerons, pour finir, le monde du visuel, du clownesque et de la jonglerie avec Elastic et Francesca.

La semaine " découvertes " aura, elle aussi, son lot de beaux noms : Gérémy Crédeville, lauréat du Grand Prix du Rire en 2013 avec " Enfin " cèdera ensuite sa place à un trio féminin détonnant : Isabelle Hauben, Manon Lepomme et Isabelle Innocente prénommées " Les 3 amies ". Jovany, triple lauréat du Tremplin du Rire en 2017 et souvent qualifié de Jim Carrey français montera à son tour sur nos planches. C’est Laurent Chandemerle qui clôturera ces trois semaines et célébrera avec nous ses " #30 ans de scène ".

La dernière semaine du festival sera, comme à son habitude, dédiée à la découverte des nouvelles pépites de l’humour grâce au " Tremplin du Rire ". Six candidats venus des quatre coins de la francophonie concourront face à un jury de professionnels. Le cru 2022 se compose de Carole Matagne (B), Gaëtan Delferière (B), Sofia Belabbes (F), William Pillet (F), Tristan Lucas (F) et Nadim Kayne (CH).