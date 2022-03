Le Festival du Film scientifique de Bruxelles va vous donner goût aux sciences !

Les documentaires s’adressent autant aux novices qu’aux experts, qui peuvent ainsi s’informer de l’évolution scientifique, des différents travaux menés dans d’autres branches, sortir de leur cadre de recherche pour venir éclairer le public sur les différents sujets abordés et l’intéresser à leurs rêves et leurs espoirs, aux avancées en cours.

Parmi les thèmes abordés, il y a des sujets proches de chacun, comme le réchauffement climatique, l’eau potable, mais aussi des thématiques plus pointues, allant de la physique des particules à la biologie des organismes en passant par la chimie des matériaux, la bio-ingénierie et la géologie. Des documentaires qu’on ne verra pas nécessairement en télévision ou au cinéma, qui viennent de diverses plateformes sur Internet ou d’Arte.

On pourra ainsi découvrir l’infiniment grand en visitant la planète Mars mais aussi l’infiniment petit en apprenant tout sur la théorie des cordes. On en apprendra plus sur les petites bêtes qui vivent près de chez nous comme les tégénaires ou encore les pieuvres qui sont bien plus intéressantes que l’on ne le pense !