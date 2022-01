Le Festival du film d’Ostende 2022 est reporté à mars

Certains films avaient déjà une sortie prévue en février et ont été remplacés par de nouveaux titres. "Grâce à une énorme flexibilité des distributeurs, nous avons pu conserver une grande partie de la programmation. En outre, nous ajouterons un certain nombre de nouveaux titres", a déclaré le directeur artistique Peter Craeymeersch. Le dernier film, initialement "Aller/Retour", sera reporté à 2023 et remplacé par le film flamand "Zeppos – Het Mercatorspoor".

La cérémonie de remise des Ensors, les prix flamands du cinéma et de la télévision, et des Jamies, les prix flamands du contenu vidéo en ligne, sera également transférée dans ce nouveau lieu.

Le gala des Ensors aura lieu le samedi 12 mars au Kursaal d’Ostende et la remise des prix des Jamies le mercredi 9 mars au centre culturel De Grote Post.