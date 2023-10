Le Festival du Festival du Film historique de Waterloo (WaHFF)

En plus des films, la commune s’animera de diverses activités pour toute la famille : un atelier autour du doublage permettra aux petits et grands de découvrir ce métier méconnu et même de s’essayer à sa pratique.

Un concert emmènera le public dans les plus grandes musiques de films et un dîner de gala rassemblera le public et les invités du festival.

Au terme du festival, plusieurs prix seront remis : Meilleur Film, Meilleur Documentaire, Prix du Public… Le jury, composé de personnalités du cinéma, sera présidé par le réalisateur Radu Mihaileanu, connu pour " Vas, Vis et Deviens " et " Le Concert ".