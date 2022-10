Le festival du Cirque Européen de Liège annulé : "On avait engagé un orchestre qui vient d'Ukraine"

Stéphane Agnessen, fondateur et organisateur de l'événement, explique avoir dû décommander des artistes et que certains n’ont même plus donné de nouvelles.

Je n’ai plus jamais pu les avoir au téléphone.

"On avait justement engagé un orchestre qui vient d’Ukraine, étaye l’organisateur, plus le ballet, où les danseuses sont russes. Et une grosse partie du programme, c’était une troupe qui venait justement du cirque de Kiev. L’orchestre, je n’ai plus du tout de nouvelle ou de contact. J’ai tout de suite essayé de les joindre quand la guerre s’est déclarée. Et je n’ai plus jamais pu les avoir au téléphone ou par mail. Et certains d’autres artistes, j’ai essayé de les contacter. Les hommes, de toute façon, sont réquisitionnés et leurs femmes sont parties s’exiler dans d’autres pays. Du coup, il n’y a plus de possibilité de voir ces artistes pouvoir présenter leur attraction".

Le Festival Européen du cirque est donc annulé cette année encore. L'événement attire habituellement quelque 70.000 spectateurs.