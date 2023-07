Le festival du cinéma de Locarno touché par les effets de la grève à Hollywood

La 76e édition du Festival du film de Locarno en Suisse, qui se déroulera du 2 au 12 août, a annoncé jeudi subir à son tour les effets de la grève des acteurs et scénaristes de Hollywood.

"Certaines personnalités attendues pour recevoir un prix ou défendre un film ne viendront finalement pas au Festival", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. "Interprétant la grève en cours comme un révélateur des maux qui affligent l’industrie cinématographique contemporaine, le Locarno Film Festival appelle de ses vœux un dialogue constructif entre les parties concernées et respecte la décision des personnalités mentionnées", ont-ils ajouté.

Ainsi, l’acteur britannique Riz Ahmed n’assistera pas à la remise d’un prix lors de la soirée d’ouverture du festival. Toutefois, la projection en première mondiale du court-métrage "Dammi", du Français Yann Demange, dans lequel il joue aux côtés d’Isabelle Adjani, aura lieu comme prévu. Par ailleurs, "l’interprète suédois Stellan Skarsgård, qui avait accepté le Leopard Club Award 2023 le 16 juin dernier, a décidé de renoncer à son prix en solidarité avec le mouvement de grève". Il viendra toutefois à Locarno pour présenter "What Remains", de Ran Huang, mais les autres événements qui prévoyaient sa participation -- la cérémonie de remise de prix et sa conversation avec le public -- ont été annulés. Et si la projection de Theater Camp (2023) est confirmée et sera présentée par le coréalisateur du film, Nick Lieberman, la coréalisatrice et actrice Molly Gordon et les acteurs Ben Platt et Noah Gavin ne seront eux pas présents à Locarno.

Aux Etats-Unis, les acteurs ont rejoint le 14 juillet les scénaristes déjà en grève, après l’échec des négociations avec les studios sur leurs salaires et des garanties face à l’intelligence artificielle qui, selon eux, menace leur avenir. Ce double mouvement social est inédit depuis plus de 60 ans à Hollywood. Le festival de Locarno n’est pas le seul à en subir les effets. La Mostra de cinéma de Venise, qui marque cette année sa 80e édition, a dû annoncer le remplacement de son film d’ouverture par "Comandante" du réalisateur italien Edoardo De Angelis.