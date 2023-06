Le festival des Solidarités déménage à Suarlée mais ne change pas d’ADN

Le festival des Solidarités se déroulera les 25, 26 et 27 août. A l’affiche notamment : Bigflo & Oli, Zazie, Louise Attaque, Tamino ou encore Stephan Eicher. Organisé depuis 2013 à la Citadelle, l’évènement déménage pour cause de travaux. Cette édition 2023 se tiendra à Suarlée dans le zoning Écolys, juste à côté du Business Village. Contrairement à la Citadelle, le nouveau site de 24.000 m² ne dispose pas d’espaces boisés pour le public mais il présente par contre plusieurs atouts en matière de mobilité : "On est près de l’autoroute et des nationales ", explique Denis Gerardy l’organisateur et programmateur. "Par ailleurs, il y a un grand parking de plus de 5000 places à 4 kilomètres qui sera accessible via des navettes. "

La scène principale sera montée sur le parking du Business Village d’Ecolys. Les artistes qui s’y produiront pourront être vus par 15 à 18.000 personnes. 40 concerts seront proposés. Différentes activités sont également programmées dans le cadre de ce festival engagé. Des débats et des animations seront ainsi proposés dans un nouvel espace "la CASA". Les arts urbains seront aussi mis à l’honneur. Quant aux plus petits, ils pourront profiter du village des enfants. Enfin un espace sera occupé par une quarantaine d’associations qui proposeront une série d’activités autour de la sensibilisation.

L’année dernière, les Solidarités avaient attiré 52.000 personnes à la Citadelle. Cette édition 2023 devrait également faire le plein de festivaliers. Plus aucun pass pour les 3 jours n’est disponible. 80% du taux d’occupation maximum du nouveau site de Suarlée, à savoir 20.000 personnes par jour, est déjà atteint.