Le festival des Rendez-vous BD à Quaregnon

En plus de la soirée d’ouverture le 28 avril 2023 à 19h00, qui promet un ciné-concert exceptionnel mariant musique live et images animées pour une expérience unique et immersive, les festivaliers pourront également profiter d’un événement phare : le vernissage de l’exposition consacrée à l’invitée d’honneur de cette année, Léonie Bischoff, le 5 mai 2023 à 19h00.

Mais la journée officielle des Rendez-vous BD le 13 mai 2023 de 14h00 à 18h00 ne sera pas en reste avec une vingtaine d’artistes issu·e·s de différents domaines autour de la bande dessinée. Au programme : rencontres avec les auteurs et auteures, séances de dédicaces, battle de dessin, stand de tatouages, activités numériques, ateliers d’écritures avec la BD mobile, conférences sur la question du genre dans la bande dessinée, espaces ateliers d’illustrations et bricolages pour petits et grands…