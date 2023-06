Le Festival Des mots, des notes : La voix devient terrain de jeu au Théâtre de la Vie

Pour sa troisième édition, le Festival Des mots, des notes explore l’éventail des possibilités offertes par la voix humaine. De la voix parlée à la voix chantée, de la louange à la complainte, la voix peut prendre bien des visages. Représentations du 22 au 24 juin dès 19h au Théâtre de la Vie.

Organisé à Bruxelles dans l’enceinte du Théâtre de la Vie, le Festival des mots, des notes s’inscrit à la croisée de deux disciplines artistiques : le théâtre et la musique – Les mots et les sons – ces deux notions s’entremêlent intimement. De tout temps, les hommes se sont rassemblés pour poser des mots sur des notes et mettre des émotions en musique.

En 2023, le Festival se penche sur l’éventail des possibilités offertes par la voix. Trois projets sont à l’affiche et les propositions sont sensiblement différentes. Chaque soir, le public est invité à voyager entre l’interprétation théâtrale d’un psaume, l’esprit décomplexé de la comédie musicale et le lamento salvateur d’un chœur de femmes… De la voix parlée à la voix chantée, de la louange à la complainte, le Festival éclaire dans un murmure l'ensemble des fonctions de la voix et ses bienfaits sur celles et ceux qui l'écoute.

Réal Siellez, le programmateur du Festival Des mots, des notes au micro de François Caudron