Le festival des Midis Minimes fera vibrer la corde sensible des mélomanes durant tout l'été

Cette année, le chant est à l’honneur, du Moyen Âge à la chanson moderne en passant par l’air baroque et le lied. Le Trinity Boys Choir réunit des psaumes et des chansons à boire dans le spectacle Les Corsaires d’Elizabeth (le 4 juillet). La basse Shadi Torbey interprète Biondina de Charles Gounod sur des textes du poète italien Giuseppe Zaffira (le 15 juillet). La chanteuse lyrique Agathe Peyrat, accompagnée par l’accordéoniste Pierre Cussac fait le grand écart entre Henry Purcell et les Beatles, Kurt Weill et Bourvil. Le concert Ma p’tite chanson admet aussi des chansons de Paolo Conte et de Brigitte Fontaine (le 8 août). Le Chœur de Chambre de Namur, dirigé par Thibaut Lenaerts, interprète des œuvres chorales de César Franck dont le bicentenaire de la naissance est célébré toute cette année (le 31 août).… et même sans la voix, la musique chante aux Midis Minimes.