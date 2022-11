Le festival des lumières de Bruxelles "Bright" reviendra du 16 au 19 février 2023

"Bright", le festival des lumières de Bruxelles, illuminera la capitale du 16 au 19 février 2023. La nouvelle édition de l’événement mettra plusieurs quartiers sous le feu des projecteurs via trois parcours : Royal, Européen et, nouveauté de l’édition, Schaerbeek, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Ces parcours seront rythmés par des œuvres monumentales réalisées par des artistes nationaux et internationaux.

Le festival 2023 s’étendra jusqu’à la commune de Schaerbeek dont les visiteurs pourront découvrir les quartiers "sous une tout autre lumière". Le patrimoine architectural Art nouveau de Bruxelles sera également mis à l’honneur. Les visiteurs de tous âges pourront apprécier une découverte "by night" des rues de la capitale, des nocturnes et visites guidées dans les musées.

Les organisateurs ont précisé que le "Bright Festival" est, depuis plusieurs années, un événement écoresponsable grâce à plusieurs initiatives comme, notamment, le choix d’artistes ayant une démarche écoresponsable ou encore la sélection de projets faisant appel à des dispositifs lumineux économes en énergie ou produits par des sources renouvelables.

Le festival est, par ailleurs, accessible facilement en transport en commun et encourage l’utilisation de la mobilité alternative et de la marche pour profiter des parcours proposés. Depuis 2021, le "Bright Festival" finance des projets bas carbone, notamment d’énergie hydraulique et de protection de forêt.