Le Festival des Libertés interrogera les "Dominations" en concerts et documentaires du 12 au 21 octobre

Concerts, théâtre, documentaires, débats (organisés ou improvisés au zinc), exposition… Le Théâtre National Wallonie-Bruxelles retrouvera l’effervescence du Festival des Libertés du jeudi 12 au 21 octobre pour interroger les "Dominations" lors de cette 22e édition. En plein cœur de la capitale, l’événement accueillera notamment la chanteuse américaine Patti Smith.

Comment identifier les mécanismes culturels, politiques, institutionnels qui sont à l’origine de la création des normes et des inégalités ? Quels contre-pouvoirs pour plus de démocratie ? Comment lutter pour un avenir juste et digne pour toutes et tous ? C’est artistiquement et de manière festive que l’événement, organisé par l’association Bruxelles Laïque, tentera d’apporter sa pierre à la réflexion sur les dominations, fil rouge de cette édition.