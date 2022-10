Le Festival des Libertés appelle à déchaîner les liens

Dans une époque qui va de crise en crise, où l’opinion, les alliances et les confrontations se succèdent, qu’avons-nous à inventer en termes de solidarités ? De quels futurs voulons-nous nous rendre responsables ? Ces questions seront déclinées dans quinze rencontres publiques traitant de sujets dont l’urgence sociopolitique n’est plus à démontrer. Migration, travail, féminisme, sécurité sociale, écologie, sans-abrisme, solidarités internationales, santé... une cartographie non-exhaustive et volontairement hétérogène pour poser un temps d’arrêt sur l’état des réalités sociales et des engagements qui traversent nos sociétés.