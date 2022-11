Le Festival des Egalités à Namur: concerts, expos, théâtre, danse... Quatre jours pour mettre les préjugés au placard

Le projet est né avant le covid, et se matérialise enfin. C'est la première édition du Festival des Egalités, initié par le CAL, le Centre d'Action Laïque de la Province de Namur. En bonne intelligence avec deux partenaires : le CAV&MA et le Delta, il propose une série de concerts, d'expositions, de films, de conférences et d'ateliers.

Une matière pour célébrer durant quatre jours, les égalités femme-homme, et déconstruire les stéréotypes de genre.

Bernard Diagre, directeur du CAL et programmateur procède par l'exemple...

Le Festival des égalités, au Delta et au Grand Manège à Namur, jusqu'au 20 novembre