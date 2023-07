Le Festival des Collégiades de Mons a 30 ans

Le Festival des Collégiades de Mons prend place dans la Collégiale de Sainte-Waudru tous les dimanches de juillet à 18h. Bernard Carlier, organisateur du festival depuis maintenant 30 ans, poursuit deux buts : le premier est de faire découvrir le large répertoire de l’orgue et le second est de démocratiser l’accès à la musique.

Dans ce festival, Bernard Carlier accueille des artistes à la carrure internationale, des musiciens belges et également des étudiants de conservatoires et jeunes talents.

L’orgue qui est mis en valeur lors de ce festival est l’un des plus beaux orgues de Belgique (selon les organisateurs du festival) et le plus complet de Wallonie. Cet orgue, de style Louis XIV, a connu une histoire bien mouvementée, lui qui avait été au départ conçu pour l’abbaye cistercienne de Cambron-Casteau, qui a ensuite été déplacé et a bien failli être démoli. Entre 2014 et 2018, les grandes orgues de Mons ont bénéficié de belle campagne de rénovation. Aujourd’hui, l’orgue compte 70 registres, quatre claviers manuels et un pédalier ce qui fait un total de 4400 tuyaux.

Pour les deux derniers concerts du festival, ce seront :

- 23 juillet : Bernard Carlier, titulaire de l’orgue de la Collégiale, qui sera au pupitre de son orgue pour nous jouer un registre de Bach, Widor et Boëllmann.

- 30 juillet : Maria Vekilova et Bertrand Desmet auront l’honneur de clôturer le festival en présentant des œuvres de Bach, Rheinberger et Bruch.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du festival : Les Collégiades 2023 | La collégiale Sainte-Waudru