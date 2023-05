Le festival des arts forains "Namur en mai" vous donne rendez-vous les 18, 19 et 20 mai

Namur en Mai vous donne rendez-vous pour trois jours magiques à vivre les yeux grands ouverts et le cœur prêt à voltiger d’émotion.

Apprêtez-vous à être émerveillé, ému et transporté par l'atmosphère enchanteresse de ce festival des arts forains. Laissez-vous séduire par l'ambiance fantastique des spectacles au cœur de la ville de Namur. Le cirque, le théâtre, le conte, la musique et le cabaret se réunissent pour vous offrir un grand théâtre poétique à ciel ouvert. Pendant 3 jours, nous vous proposons plus de 300 représentations gratuites ou payantes proposées par plus de 60 compagnies belges et internationales.

Au fil de vos déambulations dans les rues, les places, les cours et les chapiteaux, vous découvrirez une programmation artistique exceptionnelle, spécialement sélectionnée pour mettre des étoiles dans les yeux des petits et des grands. Nous avons à cœur de vous proposer des spectacles variés et innovant, en soutenant autant les artistes confirmés que les jeunes pousses s’offrant à vous pour l (presque) première fois.

Découvrez cette année le plus petit cirque du monde, découvrez avec humour le milieu de vie naturel des canards en plastique, frissonnez devant des performances sur façade et retenez votre souffle devant une multitude de prestations " Sans Filet ", la thématique fil rouge de cette édition 2023.

À Namur en Mai, c’est le spectacle qui vient à vous, dans l’ambiance fantastique d’un cabaret déjanté ou au hasard d’un coin de rue.

Vous profiterez de l'occasion pour admirer les artistes de rue en action, découvrir des performances impressionnantes et vous immerger dans une ambiance festive et conviviale. Les enfants seront émerveillés par les acrobaties, les clowns et les contes, tandis que les adultes pourront savourer les performances des artistes de renom, prendre part à des spectacles de musique, de danse et de cabaret ou simplement profiter de l'ambiance festive et conviviale.