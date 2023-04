Le festival des arts de la rue "Les Unes fois d’un Soir" se déroulera le 22 avril à Huy

Le festival "Les Unes Fois d’un Soir" est coorganisé par l’ASBL éponyme et le pôle des arts du cirque et de la rue "Latitude 50", en partenariat avec la Ville et le Centre culturel de Huy. "En plus d’une aide logistique importante et d’un soutien majeur de notre centre culturel, le festival bénéficie d’une aide de la Ville de 35.000 euros, ainsi que d’un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 60.000 euros. Il se déroule en une journée et est entièrement gratuit", a expliqué l’échevin hutois de la culture Étienne Roba à l’agence Belga.

Cette septième édition sera la dernière à Huy. "L’ASBL Les Unes Fois d’un Soir a décidé de se mettre en retrait après avoir labouré le champ des arts de la rue pendant 32 ans, au cours de huit éditions à Ath, six à Lessines et sept à Huy, coorganisées avec Latitude 50", ont indiqué les organisateurs.

La programmation du festival hutois des arts de la rue de Huy sera entièrement reprise par le pôle des arts du cirque et de la rue "Latitude 50", basé à Marchin.