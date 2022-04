Le festival des Arts de la rue "Les Une fois d’un soir" de retour à Huy pour sa 20e édition !

Le festival des arts de la rue Les Unes Fois d’un Soir est de retour pour sa vingtième édition à Huy ce 23 avril ! C’est un double anniversaire qu’il s’agit de fêter cette année puisqu’en plus d’avoir vingt ans, le festival célèbre également ses 30 années d’existence. Pour l’occasion : un changement de temporalité. Désormais, il aura lieu au printemps, en avril et non plus en automne. Rendez-vous à Huy pour le lancement d’une saison festive et joyeuse…