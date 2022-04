Le festival des arts de la rue "Les Fantaisies" investit Charleroi ce 30/04 pour une journée de fête !

Le centre-ville de Charleroi pourrait, ce samedi 30/04, se remplir de toutes sortes d’artistes et de talents fantasques et enchanteurs. En effet, les comédiens, mimes, échassiers, clowns ou jongleurs s’inviteront dans les rues à l’occasion du festival Les Fantaisies ! Axé sur la mise en valeur des arts de la rue, le festival emmène le public à la recherche de rencontres inattendues, afin de lui faire vivre une journée pleine d’activités. Plumes, costumes colorés, rires et talents, c’est parti pour un samedi de folie !

Au programme des festivités, plus de dix troupes, compagnies ou artistes présents pour l’occasion. Au détour d’une rue, certains croiseront peut-être Les Nobles Perdus, Marie-Clotilde et Baudouin, deux vieilles personnes aigries aux idées arrêtées qui fouillent la ville à la recherche d’un endroit où s’installer. D’autres seront embarqués malgré dans les couleurs et les rythmiques de la Parade Bollywood, par le Magic Land Théâtre ! Quelques-unes auront peut-être la chance d’apercevoir également le costume aux milles couleurs de l’élégant échassier, qui, gentilhomme, transformera des ballons en toutes sortes de petites créatures pour le plus grand plaisir des enfants.