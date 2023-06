Le Festival de Télévision de Monte-Carlo dévoile son palmarès

En plus de ces deux productions, le festival a aussi décerné ses prix à...

The Seed - meilleure création

Dans cette série, un inspecteur allemand, aidé par une policière norvégienne, part à la recherche de son neveu disparu. Mais plus l'enquête avance, plus ils s'enfoncent dans un complexe réseau d'intrigues et d'intérêts politiques. Un lien troublant relie la disparition et le rachat controversé de l'une des plus grandes entreprises agricoles du monde. Un thriller captivant, fruit d'une collaboration entre l'Allemagne, la Norvège et la République tchèque.

Marie Reuther - meilleure actrice pour Chorus Girls

Déjà repérée à Séries Mania dans l'étonnante Kamikaze, l'actrice dannoise est cette année de retour dans Chorus Girls. Inspirée d'une histoire vraie, cette série raconte les déboires de 8 danseuses de cabaret dans le Copenhague des années 70. Entre violences conjugales, sexisme ordinaire et liberté à conquérir.

Warren Brown - meilleur acteur pour Ten Pound Poms

Vu dans Shameless, Hollyoaks et Luther, l'acteur anglais Warren Brown remporte le prix du meilleur acteur pour sa performance dans Ten Pound Poms.

Le Colosse aux Pieds d'Argile - Prix Spécial du Jury

The Seed - Prix du Public BetaSeries

Le palmarès complet est à retrouver sur le site du festival.