Le festival de Sundance s’ouvre avec un documentaire d’archives sur Lady Di

Parmi les autres films diffusés pour la soirée d’ouverture du festival figurait "Fire of Love", lui aussi documentaire conçu à base d’archives, qui retrace le parcours et la fin tragique des vulcanologues français Katia et Maurice Krafft. Le couple a été tué lors d’une explosion sur les flancs du volcan japonais Unzen en 1991.

Le premier film de Jesse Eisenberg en tant que réalisateur, une comédie intitulée "When You Finish Saving The World" avec Julianne Moore et Finn Wolfhard, a aussi été présenté pour la première fois. Ce long-métrage suit sur plusieurs décennies les soubresauts d’une famille américaine perturbée et les disputes qui opposent ses différents membres.