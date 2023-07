Le Festival de Stavelot rend hommage à Rachmaninov

Durant les deux premières semaines d’août, tout Stavelot vit au rythme des concerts du matin et du soir. Ils se déroulent principalement à l’ancienne Abbaye magnifiquement restaurée. Depuis sa création, le Festival est tout entier dédié à la musique de chambre dont il parcourt l’histoire. Dans un souci de transmission, le Festival accueille chaque année les master-classes organisées par I Cambristi à l’attention des musiciens (semi)-professionnels et amateurs éclairés, sous la houlette attentive de Maîtres tels les membres du Quatuor Zemlinsky.

Leur 66e saison se déroulera selon deux fils conducteurs. D’une part, la déclinaison du thème de l’Utopie, comme dans les autres festivals de Wallonie, et d’autre part, l’hommage à un compositeur dont on célèbre le 150e anniversaire de la naissance : Serge Rachmaninov. Celui-ci, héritier de César Franck, comme Ernest Chausson d’ailleurs, séjournait très souvent dans la région de Stavelot et, avant le Festival, il participa activement à la vie musicale de Stavelot, aux côtés d’Octave et de Raymond Micha. Quant au thème de l’Utopie, celui du rêve souvent inaccessible, la Musique nous en rapproche très heureusement, puisqu’elle nous permet d’oublier momentanément les grands soucis des temps présents. Elle réveille notre imagination engourdie et, avec elle, nos plus intimes chimères. Si donc la Musique peut nous apaiser, souhaitons qu’elle nous offre aussi les étoiles !

Retrouvez toute la programmation sur le site des Festivals de Wallonie.