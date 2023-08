Le festival de Stavelot, deux semaines au cœur de la musique de chambre

Le festival de Stavelot se déroule les 2 premières semaines du mois d'août. Entièrement dédié à la musique de chambre, ce festival de musique de Wallonie prend place dans l'ancienne abbaye de Stavelot, et on peut y écouter des concerts le matin et le soir.

Les invités du festivals sont nombreux, il y aura :

- l'ensemble Oxalys en compagnie de Sophie Karthäuser

- le trio Zadig qui interprétera le trio élégiaque de Rachmaninov, dont on célèbre le 150-ème anniversaire cette année

- Eric le Sage, qui est un habitué du festival et qui interprète la musique de Schumann, entre autre, Le Carnaval, opus 9, ce jeudi 10 août.

- Bruno Philippe, lauréat du concours reine Elisabeth 2017 au violoncelle, accompagné de la pianiste Beatrice Berrut, qui est l'artiste associée des festivals de Wallonie. Les deux concerts qu'ils proposent ensemble auront lieu le mardi 1er août et le second le mercredi 2 août à 20h au réfectoire des moines.

Le concert est un hommage au grand et célèbre Rachmaninov. Pour ce faire, les deux musiciens reprendront la sonate pour piano et violoncelle en sol mineur de Rachmaninov. Et en première partie, il sera possible d'entendre les œuvres romantiques de Schumann: le Fantasiestücke opus 73 et la sonate n°2 opus 99 en Fa Majeur de Brahms.

Ils étaient en concert au festival Musiq3 cette année: