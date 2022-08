Le Festival de Ronquières fête ses 10 ans au pied du Plan incliné

Le Ronquières Festival 2022 se déroulera cette année sur trois scènes installées au pied du célèbre "Plan incliné", sur le canal Bruxelles-Charleroi. La nouvelle scène baptisée "Bâbord Club", qui sera essentiellement consacrée à la musique électro, viendra s’ajouter aux scènes "Bâbord" et "Tribord" bien connues des festivaliers. Le camping habituel sera à disposition du public.

L’affiche 2022 annonce les concerts, entre autres, de Orelsan, Rilès, Gambi, Todiefor, Berywam, Moji X Sboy, Emma Peters et Saskia le vendredi 5 août. Julien Doré, Eddy De Pretto, Louane, Hoshi, Synapson, Charles, Noé Preszow, Marvett, Bandit Bandit, Doria D, Le Noiseur et Plus Bientôt seront sur scène le 6 août. Les concerts de Snow Patrol, Deus, Travis, Goose, Mustii, Ykons, The Limiñanas, Fùgù Mango, Aprile, Portland et Moonstone sont au programme du dimanche 7 août.

Les portes du festival sont ouvertes vendredi dès 16 heures, samedi et dimanche dès 12 heures.

Depuis sa création, le Festival de Ronquières a accueilli, selon ses organisateurs, quelque 250.000 festivaliers.

Plus d’infos sur le site du festival de Ronquières.