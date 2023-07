Le Festival de Munich, quand l’opéra poursuit sa saison durant l’été

Haendel en avait marre de l’opéra, de ses intrigues et de ses complications. C’est là qu’il se lance dans les oratorios – surtout bibliques, mais pas tous : entre le Messie (1741) et Salomon (1748), c’est Semele qui fait l’objet en 1744 d’une première à Covent Garden. Inspiré notamment des Métamorphoses d’Ovide, Semele nous conte l’histoire d’une nymphe promise au berger Athamas, dont Jupiter tombe amoureux. Fait assez rare ; la nymphe tombe elle aussi amoureuse. Enlevée par Jupiter, elle est emmenée sur l’Olympe où elle s’ennuie. Junon n’apprécie pas les incartades de son mari et ruse pour que leur relation se complique.

Une distribution de rêve

Dans cette distribution, on retrouve la splendide soprano américaine Brenda Rae, qui a déjà beaucoup chanté à l’Opéra de Francfort ou à Zurich. Dans le rôle d’une intéressante Junon un peu toxique et à moitié gothique, on retrouve une autre Américaine, Emily D’Angelo, qui a récemment été signée par Deutsche Grammophon. Du côté des rôles masculins, Michael Spyres, le formidable ténor américain aux capacités assez extraordinaires interprète Jupiter. Athamas, le berger fade et ennuyeux que Semele est sur le point d’épouser avant de rencontrer Jupiter est ici joué par le contre-ténor polonais Jakub Józef Orliński.

Le mariage – déçu – comme fil conducteur

Le metteur en scène allemand Claus Guth (qui n’a jamais été invité à travailler en Belgique mais qui continue à être invité partout ailleurs et à faire des mises en scène vraiment significatives) travaille et approfondit le sens de l’œuvre et des personnages en les caractérisant de manière assez fine. Il a décidé de centrer sa mise en scène sur le mariage et cette liberté de Semele, son autonomie, sa réaction et sa prise en main face au mariage. Tous les clichés du mariage sont présents ; quatre lettres géantes construites à l’aide d’un camaïeu de roses pour écrire "LOVE", une wedding planner tout droit sortie d’un mariage moderne et des chœurs (normalement des chœurs de prêtres) d’invités. Mais ce mariage aux apparences idylliques ne va pas se dérouler comme prévu pour la nymphe.