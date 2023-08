Le festival de metal Wacken Open Air en Allemagne appelle les fans à rester chez eux

Le Wacken Open Air (W : O : A), un des plus grands festivals de metal se déroulant dans le nord de l’Allemagne, a appelé mercredi les fans à rester chez eux s’ils ne se trouvaient pas déjà sur le site, en raison des pluies intenses qui déferlent sur la région.

Prévu du mercredi 2 au samedi 5 août, le festival en plein air est censé accueillir quelque 85.000 visiteurs et 150 groupes sur huit scènes différentes au milieu de 405 hectares de champs et pâturages.

Certains festivaliers sont arrivés mardi, mais compte tenu des conditions météorologiques, les organisateurs ont déclaré que le site avait déjà atteint sa "capacité d’accueil raisonnable". "Tout déplacement doit être interrompu et annulé avec effet immédiat", ont-ils exhorté sur Instagram.

C’est la première fois dans l’histoire du W : O : A que cette décision est prise. L’un des cofondateurs du festival, Thomas Jensen, avait déclaré mardi soir à l’agence de presse allemande dpa qu’il espérait que la moitié du nombre total de visiteurs pourrait être admise. Du côté de ces derniers, la colère gronde. Nombre d’entre eux ont fait la queue pendant des heures aux abords de la plaine.

Un peu plus tôt, le festival avait annoncé qu’il n’admettrait plus de voitures, invoquant l’état boueux des terrains de camping, des champs de foire et des voies d’accès. Des véhicules de fans sur place s’étaient déjà embourbés mardi.

Cette édition du Wacken Open Air devrait durer, pour la première fois, quatre jours. Parmi les têtes d’affiche, Iron Maiden, Megadeth et Helloween sont attendus.

Aujourd’hui (2/08), pour l’ouverture de la manifestation, les organisateurs ont prévu de rendre hommage à Lemmy Kilmister, chanteur de Motörhead, mort fin 2015, et dont une partie des cendres sera transportée sur les lieux du festival.

L’organisation a ouvert une foire aux questions sur son site internet et a annoncé qu’elle apporterait "prochainement" de plus amples informations concernant les remboursements pour les personnes qui n’ont finalement pas pu accéder à l’événement. Elle compte néanmoins maintenir la programmation complète si les analyses de risque le permettent. Les concerts seront en outre diffusés en livestream pour les fans malchanceux.