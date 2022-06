Le festival de l’électro Nuits sonores & European Lab Brussels se tiendra en octobre

Cette nouvelle édition de ce festival-forum sera placée sous le signe de l’urbain. Reset proposera sur deux niveaux des débats et conférences dans un auditorium de 229 places, ainsi que des expositions, des concerts, des performances, un parcours scénographique onirique et des activités festives. Les soirs du samedi 15 et du dimanche 16 octobre, les portes de son club voulu intimiste et underground s’ouvriront pour accueillir jusqu’à 500 personnes.

Pensé pour être un projet co-construit qui fédère les différentes communautés de la scène bruxelloise, Nuits Sonores invitera à Reset le centre musical bruxellois Volta le 12 octobre, le festival consacré à la culture digitale Les Garages Numériques le 13, le festival Meakusma & Les Ateliers Claus le 14, HE4RTBROKEN, Club Paradiso et Isengard le 15 et la communauté Not Your Techno le 16.

À travers son programme inclusif In. Out. sider, réalisé en collaboration avec Arty Farty Brussels ainsi qu’avec les acteurs culturels Killekill (Allemagne) et Urban Boat (France), LaVallée cherchera à visibiliser les personnes en situation de handicap et leurs initiatives culturelles, ainsi qu’à accroître leur participation à la vie artistique. Des concerts gratuits seront mêlés à des entretiens et des conférences pour discuter de la thématique.