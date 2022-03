Le festival de jazz Brosella occupera du 1er au 3 juillet le parc d’Osseghem à Laeken

Les jeunes talents Eliott Knuets et Jonathan Collin, ainsi que des grands noms du jazz tels que Bram De Looze, Teun Verbruggen, Yannick Peeters et Philippe Thuriot, réinterpréteront ainsi les compositions de Toots Thielemans à leur guise. Il y aura encore Jef Neve et Teus Nobel en duo et un final avec l’orchestre WDR Big Band.

Le samedi 2 juillet, le groupe Bab L' Bluz jouera son blues marocain alternatif et le quintet bruxellois "Sonico" fera apprécier sa version du tango argentin. Le groupe marseillais de polyphonies masculines "Lo Cor de la Plana", référent de la création musicale occitane contemporaine, sera également présent ainsi que le groupe italien "Bella Ciao", composé entre autres des musiciens Elena Ledda, Lucilla Galleazzi et Riccardo Tesi.

Le dimanche sera une journée consacrée au jazz, qu’il soit classique, groovy ou électronique. Monteront notamment sur scène "Jaga Jazzist", "Brandee Younger", nominée aux Grammy Awards, le New-yorkais "Or Bareket" ou encore, issue de la scène belge, "Lara Rosseel Quintet".