Le festival de demain existe depuis 2011

Depuis la création du festival, tout est travaillé dans une logique de circularité.

En 2019, We Love Green a signé le Green Deal Circular Festivals, à l’initiative du gouvernement néerlandais qui réunit aujourd’hui 43 festivals européens autour d’un engagement : devenir 100% circulaires d’ici 2025.

"On s’accorde avec d’autres événements en France ou dans les pays limitrophes pour optimiser les tournées des artistes ", explique Marianne Hocquard, responsable du développement durable du festival.

"Le vrai chantier est d’avoir des shows moins énergivores", poursuit-elle. "Cela veut dire moins de grosses scénographies pour limiter le nombre de camions, moins de son et de lumières". We love green demande aux artistes un niveau sonore maximal de 98 décibels, légèrement inférieur aux niveaux en vigueur.

Le festival est également signataire de la charte Drastic On Plastic, et applique une politique zéro plastique à usage unique sur l’ensemble des zones du festival, en réduisant et en réutilisant au maximum les matériaux et les déchets et en revalorisant tout ce qui ne peut être réutilisé en l’état.

À la différence des autres festivals, l’eau est gratuite et on peut s’en resservir dans les robinets situés un peu partout dans le festival.

Nous pouvons retrouver 12 flux de déchets différents en backstage et zones publiques : des biodéchets, des huiles alimentaires, des mégots, des litières et urines… Pour chacun de ces flux, ils font appel à des prestataires spécialisés dans leur traitement et revalorisation lorsque possible. Sur les 149 tonnes de déchets produits en 2022, 120 tonnes ont pu être revalorisées.