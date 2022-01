Le festival de cirque UP promet de "rêver plus haut" en mars à Bruxelles

Le festival de cirque et des arts du spectacle UP fait son retour du 15 au 27 mars prochains à Bruxelles, annoncent les organisateurs vendredi. Des dizaines de spectacles "chaleureux et imaginatifs", portés par des artistes nationaux et internationaux sont prévus aux quatre coins de la ville.

"Le cirque invente, surprend, orchestre la rencontre de tous les arts, vidéos, plastiques, sonores, pour y faire jaillir le geste qui fait mouche et l'alliage qui touche au cœur", promettent les organisateurs. Pas moins de 27 spectacles sont prévus dans 11 lieux différents - en salle et sous chapiteau. Ils feront la part belle à la variété, tant en termes de forme que de techniques. Cette diversité des spectacles permet de séduire toutes les générations.

L'UP Festival est aussi un événement engagé, avec une dimension politique bien présente. Les spectacles invitent le public à revoir son regard sur le monde qui l'entoure. "Du confinement au deuil, de la dictature à l'avenir de l'humanité, aucun sujet ne donne le vertige à des artistes qui n'ont pas froid aux yeux", soulignent les organisateurs.

Le festival est organisé par UP - Circus & Performing Arts (anciennement Espace Catastrophe), le centre international de création des arts du cirque. Ce dernier est installé sur le site LionCity, à Molenbeek-Saint-Jean.

Plus d'infos sur le site de l'événement: www.upupup.be/festival.