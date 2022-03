Le festival de cirque "HOPLA !" animera Bruxelles du 11 au 17 avril

La 15e édition du festival de cirque "HOPLA !" se tiendra du 11 au 17 avril en de multiples lieux de la Ville de Bruxelles. Une quinzaine de spectacles gratuits sont au programme.

"Cette année, la programmation sera paritaire et inclusive", a souligné Delphine Houba (PS), échevine bruxelloise de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements. "Elle fera également la part belle à la communauté LGBTQIA + (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Trans, Queers, Intersexes, Asexuels et Autres) ainsi qu’aux artistes en situation de handicap. HOPLA ! est un évènement festif qui contribue au vivre ensemble et à la convivialité dans les quartiers".