Le festival de cinéma jeune public Filem’on joue sur les "illusions" du 25 octobre au 4 novembre à Bruxelles

Onze cinémas et centres culturels de la Région de Bruxelles-Capitale projetteront plus de 130 films de tous genres et formats destinés à un public de 2 à 16 ans.

Le festival comptera des sections de compétitions belges, européennes et internationales avec de nombreux films projetés en présence de réalisateurs ou d’acteurs. Des ateliers ludiques et des ciné-concerts seront également au menu.

La thématique de cette édition est "illusions". "Cela inclut les illusions d’optique, mais aussi des regards critiques qui percent les illusions sociales. Dans cette édition de Filem’on, où rien ne sera ce qu’il semble être, les sens aiguisés seront largement mis à contribution", explique le communiqué.

La programmation complète sera disponible fin du mois de septembre sur le site www.filemon.be.