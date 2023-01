Le festival de cinéma Courts Mais Trash revient aux sources

Du 24 au 28 janvier, le festival bruxellois consacré aux courts-métrages alternatif prendra ses quartier

"Dès qu’un film sort des normes cinématographiques, il est écarté des festivals et autres manifestations audiovisuelles. (...) Le but des projections est d’offrir aux réalisateurs une projection de qualité dans une salle prévue à cet effet." C'est ainsi que se présente le festival Courts Mais Trash, qui fait son retour avec une centaine de film en tout genre : du cinéma indépendant, underground, politique, fun, gore, fauché et/ou décalé. Porté par une liberté de programmation toute particulière, le festival ouvre les vannes à toutes les visions et tous les genres, de la fiction, de l'expérimental, de l'animation, du clip et du docu. Impossible d'ailleurs de faire le tri dans leur sélection : on y va à l'aveugle, incertain de ce sur quoi on va tomber.

Pour cette nouvelle édition, le festival revient à sa maison-mère, à savoir les Riches-Claires, qui l'accueilleront pendant 5 jours. Au programme : la compétition nationale, qui déborde de films belges, une séance Super Trash spéciale Québec, "Female Trouble" (une séance inclusive qui traite de thématiques féminines), "La Courts Mais Trash Deluxe", la sélection "Born 2 Be Cheap" et bien d'autres films souvent fauchés comme les blés.

Plusieurs séances sont interdites aux mineurs en raison de leur contenu explicite, mais des séances scolaires (adaptées aux secondaires supérieurs) sont également planifiées "pour initier les enfants au ciné pas comme les autres depuis leur plus jeune âge". Des évènements pro, un karaoké et un concert de Bérenger 2000 sont également prévus.