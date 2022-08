Le Festival de Chassepierre: retour à une édition normale, dès ce samedi à 14 heures

Fini le nombre de spectacles limité, les jauges réduites...

Dans le sud-Luxembourg, entre Bouillon et Florenville, Le Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre propose une 48ème édition tout à fait normale.

Entre 20 et 25 000 spectateurs sont attendus ce week-end, pour découvrir des spectacles de danse, théâtre, cirque, musique, art numérique...

Plus de cinquante compagnies, venues de Belgique, de France, de Suisse, des Pays-Bas et de Grande-Bretagne animeront les rues et les prairies du village.

Un village qui accueille plus de 17 scènes. Autant dire que les 400 bénévoles ne sont pas en trop grand nombre, entre le montage des scènes, des chapiteaux et des gradins. Ils sont à l'oeuvre depuis une dizaine de jours déjà, et après deux années chahutées par le covid, ils sont heureux de retrouver leur festival "Grand format" précise Pierre Sauboin :

"C'est la première chose évoquée en conseil d'administration. Nous faisons une édition normale ou rien du tout. L'année dernière l'édition réduite ne nous a pas plu du tout."

Un retour à la normale qui réjouit également les plus jeunes du village, qui donnent volontiers un coup de main, comme Jade qui a 14 ans :

"Aujourd'hui on a monté des tonnelles, placé des barrières, c'est l'événement attendu à Chassepierre."

Heureux aussi Marc Poncin, le président du festival qui est là depuis le début ou presque :

"C'est mon 47ème festival, j'ai démarré un an après l'ouverture. Et de 1.000 personnes au départ à 20.000 maintenant c'est toujours familial, et dans la bonne humeur."

Le festival des arts de la rue de Chassepierre démarre ce samedi à 14 heures. Le site est accessible à partir de 11 heures.

Infos sur le site www.chassepierre.be