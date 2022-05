Le Festival de Cannes, 75 bougies et beaucoup de défis à relever

Cette belle présence de grands noms du cinéma d’auteur arrive dans un contexte économique difficile pour le cinéma en salles. Selon les pays, la fréquentation a baissé de grosso modo 40% par rapport aux chiffres de 2019, l’année avant la crise du Covid. Et pendant les deux ans de la pandémie, les studios hollywoodiens ont choisi la politique des plateformes de streaming : Disney +, Amazon Prime, Apple TV sont montés en puissance et font aujourd’hui de l’ombre à Netflix. Et dans les salles, si les films de superhéros continuent à cartonner, le cinéma d’auteur peine à retrouver son public d’antan…

Dans ce contexte, quel rôle peut jouer le Festival de Cannes ? Dès ce soir, les montées des marches, les soirées mondaines, les dîners entre professionnels vont tenter d’occuper le terrain médiatique pour relancer la grande machine du cinéma. The show must go on, c’est bien connu. Mais il ne continuera s ans doute plus ni avec les mêmes acteurs ni avec les mêmes rapports de force.