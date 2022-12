Le festival de BD d'Angoulême annule l'exposition Bastien Vivès après des "menaces"

La personnalité de Bastien Vivès est également controversée à cause de déclarations provocantes sur l'inceste ou d'attaques virulentes contre une dessinatrice féministe, Emma.

Mardi soir, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, interrogée par le quotidien Le Parisien, avait estimé que "certains propos" passés de M. Vivès n'étaient "pas acceptables".

L'auteur lui-même avait réagi à la polémique lundi. "Non, je ne suis pas pédophile et non, ce n'est pas mon fantasme. Si on veut lire honnêtement mes oeuvres, on s'en rend compte facilement". Il affirmait avoir déposé une main courante après les menaces reçues, et avoir "largement de quoi déposer plainte".

Le texte de la pétition critiquant la présence de Bastien Vivès à ce festival avait dépassé mercredi 100.000 signatures.